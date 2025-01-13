Словакия предложила площадку для встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о готовности своей страны выступить организатором встречи между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.
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