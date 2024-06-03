Актриса Рената Литвинова снялась во Франции в новом наряде

Рената Литвинова, переехавшая во Францию из РФ, поделилась новым фото в своих социальных сетях. На фотоснимке актриса позирует в элегантном черном пиджаке, темном лонгсливе, светлой юбке, черных ботинках.
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