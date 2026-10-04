Эта история началась еще весной во Владикавказе. Но точка в ней не поставлена до сих пор: общественный резонанс не утихает, а правовая оценка действий участников продолжается.
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«Я не мог пройти мимо»: Ветеран СВО и чемпион по боксу спас женщин от рецидивиста с ножом — и сам оказался под следствием. ..... Всех чьими усилиями он оказался под следствием - отдать немедленно под следствие. Поменять местами подсудимого со следаками. А если осудит суд то и судейских туда же, до кучи. Это будет справедливо, правильно и прецедентно для следующих подобных историй.
Фемида с повязкой на глазах и с невнятными законами, которые можно трактовать по-разному. И эта Фемида очень боится ошибиться в трактовке. Вот и тяну с окончательным вердиктом. Давно пора менять многие законы, в том числе и Закон о пределах необходимой самообороны.
Человек с ножом нападает, всё он преступник... Другой защищается без оружия он должен быть под защитой закона при любом исходе. Ещё раз повторяю, нарушающий закон должен сразу выпадать из под его , закона, защиты.