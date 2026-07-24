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«Спартак» против «Зенита», «Краснодар» без Сперцяна, карьера Дзюбы и 24-летний судья: главные интриги нового сезона РПЛ

«Спартак» против «Зенита», «Краснодар» без Сперцяна, карьера Дзюбы и 24-летний судья: главные интриги нового сезона РПЛ

В пятницу стартует новый сезон РПЛ. И интриг в нём хоть отбавляй. Кто рискнёт бросить перчатку «Зениту» и можно ли считать «Локомотив» и ЦСКА претендентами на медали? Как будет выглядеть «Краснодар» без Эдуарда Сперцяна и сделает ли Хуан Карлос Карседо из «Спартака» сборную Испании? Способна ли «Балтика» повторить свой прошлогодний успех и чего ждать от одного из новичков — «Родины»? Где окажется Артём Дзюба и оправдает ли судейство ожидания? Отвечаем на главные вопросы.

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