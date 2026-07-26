Режим ЧС объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней и сильного ветра

В Ростове-на-Дону объявили режим ЧС из-за непогоды, сообщил глава города Скрябин. Он уточнил, что число пострадавших из-за ливней и шквалистого ветра выросло до 28 человек, ранее сегодня он написал в Telegram об одном погибшем и 13 получивших травмы местных жителях.