Операторы БПЛА "Южной" уничтожили склад, "Камаз" и робота ВСУ в Краматорском районе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили крупный склад материальных средств ВСУ в Алексеево-Дружковке, а также грузовой автомобиль "Камаз" с живой силой и грузом и наземный робототехнический комплекс в Николаевке.