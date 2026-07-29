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ТАСС

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Операторы БПЛА "Южной" уничтожили склад, "Камаз" и робота ВСУ в Краматорском районе

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили крупный склад материальных средств ВСУ в Алексеево-Дружковке, а также грузовой автомобиль "Камаз" с живой силой и грузом и наземный робототехнический комплекс в Николаевке.

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