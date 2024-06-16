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Царьград

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“Посадили в одну камеру”: Хинштейн заявил, что за захват заложников полетят погоны

“Посадили в одну камеру”: Хинштейн заявил, что за захват заложников полетят погоны

Хинштейн считает, что террористам удалось захватить в заложники людей из-за проблем в системе охраны ФСИН.

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