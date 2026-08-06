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Миронов осудил "Яблоко" за присоединение к европейской провокации в Сандармохе

Миронов осудил "Яблоко" за присоединение к европейской провокации в Сандармохе

Сергей Булкин/ТАСС Европейские дипломаты вновь показали двойные стандарты и устроили провокацию в урочище Сандармох - в месте в карельских лесах, где во время финской оккупации в концлагерях замучили десятки тысяч советских граждан.

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