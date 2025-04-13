Легкомоторный самолет с шестью людьми на борту потерпел крушение в штате Нью-Йорк

По меньшей мере один человек погиб после того, как легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B с шестью людьми на борту потерпел крушение в субботу днем примерно 80 километрах к югу от столицы штата Нью-Йорк — города Олбани.
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