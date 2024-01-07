Сеул в опасности?

Вооруженные силы КНДР уже "сняли предохранитель", любая ошибка со стороны южнокорейских военных может поставить под угрозу Сеул, об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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