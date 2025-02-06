Эксперт рассказал об изменении налоговых обязательств в 2025 году

С января 2025 года вступают в силу несколько значительных изменений в налоговом законодательстве. О том, зачем это государству и как это повлияет на бизнес, рассказал 6 февраля «Известиям» резидент премиального бизнес-сообщества CLUB 500, основатель юридической компании «Слюсарев и партнеры» Алексей Слюсарев.