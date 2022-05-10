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Горячую воду отключат в пяти районах Волгограда

Горячую воду отключат в пяти районах Волгограда

В среду без горячего водоснабжения останутся частично пять районов областного центра. С 11 мая в рамках подготовки к новому отопительному сезону работники «Концессий теплоснабжения» будут проверять трубопроводы на прочность под высоким давлением.

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