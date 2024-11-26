Деньги списывают, а вы держитесь! Минфин одобрил законопроект, который ФНС явно встретила с восторгом.
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Деньги списывают, а вы держитесь! Минфин одобрил законопроект, который ФНС явно встретила с восторгом.