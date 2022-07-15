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Президент «Урала» о Дзюбе: «Пригодился бы нам, но не потянем его зарплату»

Президент «Урала» оценил вероятность подписания экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы. — Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином».

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