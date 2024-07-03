Лидеры России и Китая встречаются на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в среду во второй раз за несколько месяцев, поскольку они посетили Казахстан для участия в заседании международной группы, созданной для противодействия западным альянсам.
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