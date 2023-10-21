Назначен новый посол Молдовы в Великобритании и Северной Ирландии

Республика Молдова назначила нового посла в Великобритании и Северной Ирландии. Официальный указ о назначении Руслана Болбочана на эту должность знаменует собой «важный момент в молдавско-британских отношениях», отметили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.