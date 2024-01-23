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Посол России в Афганистане подтвердил гибель двух человек в ходе крушения самолета Falcon 10

Посол России в Афганистане подтвердил гибель двух человек в ходе крушения самолета Falcon 10

Четырех человек, которые выжили в результате катастрофы, доставили специальным рейсом в Кабул.Их четырех человек, которые находились на борту самолета Falcon 10, потерпевшего крушение над территорией Афганистана, двое погибли.

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