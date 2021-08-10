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Зарплату Месси сравнили с доходами ведущих бизнесменов Франции

Зарплату Месси сравнили с доходами ведущих бизнесменов Франции

Годовая зарплата аргентинского форварда Лионеля Месси, который заключил контракт с французским "Пари Сен-Жермен", будет выше, чем у ведущих французских бизнесменов, возглавляющих корпорации престижного биржевого списка CAC-40, информирует Les Echos.

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