Вьетнам набирает популярность среди российских туристов

Почему это направление становится все более востребованным и сколько стоит слетать во Вьетнам на Новый год?Турпоток из России во Вьетнам за первые десять месяцев вырос на 81,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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