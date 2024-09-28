Этот план победы порошком пропах (плин пибиди)

Картинко прилагается. Когда-то, ещё в старой Одессе, не считавшей себя «украинским мистом» и активно сопротивлявшейся украинизации, на очередное требование оной местные написали название «Сады Победы» украинскими буквами как «сади победи».
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