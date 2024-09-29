По словам королевского эксперта, в качестве первой совместно купленной вещи для нового дома принц и принцесса Уэльские выбрали крайне нестандартный предмет.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, 2016 годСегодня Кейт и Уильям известны как ответственные и надежные представители британской королевской семьи, а их подданные с нетерпением ждут момента, когда принц Уильям станет королем.
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