ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 713 подписчиков

«Он сутки бродил и сидел в кустах»: мигрант зверски расправился с женщиной-военнослужащей в парке Москвы

«Он сутки бродил и сидел в кустах»: мигрант зверски расправился с женщиной-военнослужащей в парке Москвы

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 17-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве женщины, сопряжённом с разбоем.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Пользователь заблокирован

Сообщение скрыто

Профиль пользователя Ксюша Кирьязис
Ксюша Кирьязисизменено

Узбекистан смягчает уголовные наказания за экстремизм
Сенат Олий Мажлиса одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», направленный на повышение эффективности противодействия экстремизму. Будет, как в России, покаялся - по головке погладил и отпустили. Сказали, так больше не делать. А он собрался и со своим пропагандистским барахлом в Россию рванул. Уголовки-то у него нету. Да и первого раза иногда достаточно будет, теракты - дело такое, для многих одноразовое....