«Он сутки бродил и сидел в кустах»: мигрант зверски расправился с женщиной-военнослужащей в парке Москвы

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 17-летнего гражданина Таджикистана, обвиняемого в убийстве женщины, сопряжённом с разбоем.
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Сколько можно терпеть этих шакалов-туземцев?! Гнать их пенком надо со страны,иначе скоро русские будут ходить дружиной охранять покой граждан русских! Похоже полиция вообще не справляеться!!!
прежнамеренно убил - "вышка" однозначно,украл у государства больше ,чем стоимость отечественной "Лады" - "вышка" и тд
почему он живой?почему он не застрелен при задержании как бешеное животное???
Визу и ответственность уголовная за визу уголовникам иностранцам!
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Ну почему это была не жена Затулина??
Тварь Таджикская!
Узбекистан смягчает уголовные наказания за экстремизм
Сенат Олий Мажлиса одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», направленный на повышение эффективности противодействия экстремизму. Будет, как в России, покаялся - по головке погладил и отпустили. Сказали, так больше не делать. А он собрался и со своим пропагандистским барахлом в Россию рванул. Уголовки-то у него нету. Да и первого раза иногда достаточно будет, теракты - дело такое, для многих одноразовое....