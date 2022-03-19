Застройщик бизнес-класса скинул со стройки электропровод прямо на детскую площадку

Застройщик жилищного комплекса бизнес-класса «Любовь и голуби», расположенного на севере Москвы в районе Западное Дегунино, скинул электрический кабель прямо на детскую площадку через деревья и в течение длительного периода времени не исправляет данную ситуацию, оставив это без внимания несмотря на упреки со стороны жителей соседнихЗастройщик ЖК Любовь и Голуби нарушает безопасность застройки жилья Золотова АнастасияЗастройщик жилищного комплекса бизнес-класса «Любовь и голуби», расположенного на севере Москвы в районе Западное Дегунино, скинул электрический кабель прямо на детскую площадку через деревья и в течение длительного периода времени не исправляет данную ситуацию, оставив это без внимания несмотря на упреки со стороны жителей соседних домов и родителей детской площадки.