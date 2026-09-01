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Царьград

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Эксперт Кулеш: шансы найти семью Усольцевых минимальны

Эксперт Кулеш: шансы найти семью Усольцевых минимальны

Опытный турист Алексей Кулеш считает, что шансы найти исчезнувшую в конце сентября 2025 года семью Усольцевых в тайге Красноярского края практически равны нулю.

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