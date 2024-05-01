Главу крупнейшей оппозиционной партии Грузии задержали на митинге

Vladimir Valishvili/Russian Look Левана Хабеишвили, председателя крупнейшей оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение", в ночь на 1 мая задержали на митинге в Тбилиси, сообщили в пресс-службе политической структуры.
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