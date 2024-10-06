Пейджеры для «Хизбаллы» взрывались после одновременного нажатия двух кнопок – для гарантированного поражения обеих рук

Пейджеры, которые взрывались в прошлом месяце по всему Ливану, были разработаны израильской разведкой «Моссад» для поражения членом движения «Хизбалла», пишет влиятельная американская газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники в США, Израиле и на Ближнем Востоке.