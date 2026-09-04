ВСУ в агонии: мощные удары со всех сторон уничтожают армию Украины

Россия наносит мощные превентивные удары по логистической инфраструктуре Украины, чтобы лишить ВСУ возможности атаковать беспилотниками российские регионы.
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