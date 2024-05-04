Волхов и Старую Ладогу свяжет новый асфальт

Отремонтируют более 5 километров дороги Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области в своем Телеграм-канале анонсировал начало ремонтных работ по замене асфальта на участке дороги между Волховом и Старой Ладогой.
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