Копейка рубль бережет: когда выгодно брать отпуск осенью

Россиянам этой осенью выгоднее всего брать отпуск в сентябре или в октябре. Об этом Газета.ру рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
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