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Мировое обозрение

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Путин намерен разместить стратегические резервы топлива во Вьетнаме

Путин намерен разместить стратегические резервы топлива во Вьетнаме

Россия предложила Вьетнаму сформировать совместные стратегические запасы топлива на его территории. С такой инициативой Владимир Путин выступил по итогам переговоров с президентом Социалистической Республики То Ламом, состоявшихся в ходе официального визита.

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