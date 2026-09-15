В отношении России и большинства стран мира колониальная политика больше не работает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сожаления главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о прекращении работы институтов Гете в России 15 сентября в ходе брифинга.