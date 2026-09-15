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Захарова ответила на заявление Вадефуля о закрытии институтов Гете в России

Захарова ответила на заявление Вадефуля о закрытии институтов Гете в России

В отношении России и большинства стран мира колониальная политика больше не работает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сожаления главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о прекращении работы институтов Гете в России 15 сентября в ходе брифинга.

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