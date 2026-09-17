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ИА Регнум

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Жданова: страны НАТО готовятся к горячей фазе противостояния с Россией

Жданова: страны НАТО готовятся к горячей фазе противостояния с Россией

Страны НАТО, по оценке российской стороны, готовятся перевести долгосрочное военное противостояние с Россией в «горячую фазу» не позднее 2029–2030 годов.

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