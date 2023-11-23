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На радость дедушке Джо

На радость дедушке Джо

ФОТО: ADITYA0635/SHUTTERSTOCK АЛЕКСАНДР ОРЛОВ "ИЗРАИЛЬСКОЕ СУДНО ПОХИЩЕНО СОЮЗНИКАМИ ХАМАС": РАСЦЕНКИ НА ПЕРЕМИРИЕ НАЗВАНЫ Почему 4-дневное перемирие на Ближнем Востоке не превратится в мир, какие инструменты есть в запасе у противников Израиля, о перспективах Джо Байдена стать Нобелевским лауреатом и о захватах израильских судов в Красном море – в материале Царьграда.

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