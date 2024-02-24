Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в субботу, 24 февраля, намеревается принять участие в звонке с лидерами государств «Большой семерки» (G7), а также главой киевского режима Владимиром Зеленским.
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