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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» Абаскаля нравится меньше, но Станкович получил мощное усиление. С такими новичками, как Барко, игра должна измениться». Талалаев о красно-белых

Ранее экс-тренер красно-белых заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

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