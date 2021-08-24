Свежие комментарии

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России

Президенты Беларуси и России обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в АфганистанеПрезиденты Беларуси и России обменялись мнениями по итогам сегодняшнего внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх