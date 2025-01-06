Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости

Лена Мисько

помню как вчера ) спустилась к младшему братику на хоккей горим 0:3, братик говорит ну выпей коньячка... а то на тебя смотреть страшно я говорю: только когда мы забросим а его жене привезли из Франции кондитерский коньяк, она ромбабы печь собиралась в общем остались мы без булочек ))), все было во мне https://www.youtube.com/watch?v=XSNPsW3dIuE Вот этот ролик, кмк, один из самых лучших с МЧМ.