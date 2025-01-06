1. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выдали яркий матч в 20-м туре АПЛ – 2:2. Сыграли, несмотря на снегопад.
Ничья «Ливерпуля» и «МЮ», Сафонов выиграл первый трофей с «ПСЖ», США вновь победили на МЧМ и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
помню как вчера ) спустилась к младшему братику на хоккей горим 0:3, братик говорит ну выпей коньячка... а то на тебя смотреть страшно я говорю: только когда мы забросим а его жене привезли из Франции кондитерский коньяк, она ромбабы печь собиралась в общем остались мы без булочек ))), все было во мне https://www.youtube.com/watch?v=XSNPsW3dIuE Вот этот ролик, кмк, один из самых лучших с МЧМ.
IIHF 2011 (U20) " Russian Revolution " - Ice Hockey - Final Russia - Canada (Buffalo, US)
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15 час.
КУАТ
Хорошие воспоминания.
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9 час.
Игорь Афанасьев
Не пойму, у них там помешательство какое-то, что у Ротенберга, что у Миллера с Медведевым? Как маньяки все хотят показать, что они, типа, везде первые и лучшие. На любые ухищрения идут, никаких средств не жалеют. Ну это же от комплекса неполноценности, просто так самоутверждаются. Ну а нормальных людей с наступающим Рождеством!!!
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9 час.
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