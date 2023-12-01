Эксперт рассказал, как открыть примерзшую дверь в машине

Примерзшая дверь автомобиля — довольно частая ситуация для морозного утра. Если открыть дверь после разблокировки замка не получилось, то лучше не усердствовать с дерганьем ручки, предупредил в разговоре «Известиями» 1 декабря технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.