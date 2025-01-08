Илон Маск: только "Альтернатива для Германии" спасет страну от краха

Почему Илон Маск поддерживает партию "Альтернатива для Германии"? © AP Photo / Susan Walsh Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Германия балансирует на грани краха, и только партия "Альтернатива для Германии" может спасти страну, заявил Илон Маск на страницах Die Welt.