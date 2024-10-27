Раскрыта причина внесения известного комика в список иноагентов

Одной из причин признания комика Данилы Поперечного (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) иностранным агентом стали признаки политической деятельность в его видеороликах, указано в официальных судебных документах.
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