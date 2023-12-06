Мигранты входят, когда слова уходят: Путин говорит, правительство игнорирует

Avia.pro - Новости Неожиданный Поворот: Квоты На Мигрантов Растут Несмотря на громкие заявления на высшем уровне, правительство России решило увеличить квоту на въезд иностранных граждан на 32 тысячи по сравнению с прошлым годом, достигая общего числа 155 929.