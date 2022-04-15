Интриги 25-го тура: Языджи идёт на новый рекорд, «Рубин» попробует прервать худшую серию в истории

Главное о матчах 25-го тура Тинькофф РПЛ. Братья Бакаевы сыграют друг с другом, Николсон против Лисаковича Перед субботним матчем со «Спартаком» «Рубин» потерпел четыре поражения подряд в Тинькофф РПЛ – это повторение худшей серии казанцев не только в текущем сезоне (с 16-го по 20-й туры), но и вообще в РПЛ.
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