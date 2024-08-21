Путин назвал себя таким же пехотинцем, как и все

Президент отметил, что в этом смысле все россияне находятся в одинаковом положении Президент России Владимир Путин заявил, что считает ебя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы Родины, в том числе в зоне спецоперации.
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