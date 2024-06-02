Шум или звон в ушах могут варьироваться от умеренного до сильного и могут быть постоянными или периодическими.
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