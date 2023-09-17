Новый Geely Atlas на базе платформы Volvo готов к официальному выпуску в России с оформленным Одобрением типа транспортного средства

Betahon

"Строго говоря" и Volvo уже не является шведской компанией, т.к. с начала века стала китайской...Поэтому и Atlas, очевидно, будет соблюдать высокий уровень шведского качества и надежности...Вопрос в запчастях: Volvo признавала запчасти только шведского производства и не имело контрагентов-производителей....