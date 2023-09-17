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Новый Geely Atlas на базе платформы Volvo готов к официальному выпуску в России с оформленным Одобрением типа транспортного средства

Новый Geely Atlas на базе платформы Volvo готов к официальному выпуску в России с оформленным Одобрением типа транспортного средства

Продающийся сейчас в России Geely Atlas Pro может скоро сменить поколение: выдано Одобрение типа транспортного средства на новейший Atlas L, который с прошлого года предлагается в Китае.

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Комментарии
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Betahon
&quot;Строго говоря&quot; и Volvo уже не является шведской компанией, т.к. с начала века стала китайской...Поэтому и Atlas, очевидно, будет соблюдать высокий уровень шведского качества и надежности...Вопрос в запчастях: Volvo признавала запчасти только шведского производства и не имело контрагентов-производителей....
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11 час.
Аким Воземчук
Вольво чувствуется во всем в АТЛАСЕ.Не знаю как с надежностью но пока держится на уровне оргинала.
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11 час.

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