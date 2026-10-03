Пир во время войны: Банки зарабатывают триллионы, пока другие отдают последнее

Проект бюджета на 2027-2029 годы обнажает печальную истину: война стоит дорого и счёт растёт. Доходы запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы – 48,8 трлн, дефицит – 5,5 трлн, или 2,2% ВВП.
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