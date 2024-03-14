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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о прогрессе Луки Дончича с плей-офф 2022 года: «Не знаю, он был чертовски хорош уже тогда»

«Даллас» одержал победу над «Голден Стэйт» со счетом 109:99. Лука Дончич набрал 21 очко, 3 подбора и 9 передач, но покинул игру в 4-й четверти и не смог продлить серию из семи трипл-даблов.

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