Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Командир «Града» из Бурятии рассказал, как удалось отбиться от 7 FPV-дронов

Командир «Града» из Бурятии рассказал, как удалось отбиться от 7 FPV-дронов

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с воинами-забайкальцами из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

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