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Наше Ховрино

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  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
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    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

МГИК: Почти 4,5 млн человек уже проголосовали в Москве на выборах президента

Число проголосовавших на выборах в Москве приближается к 4,5 млн Утром 17 марта председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что почти 4,5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 10:00.

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