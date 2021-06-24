Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Ряду западных стран следует глубоко задуматься о серьезных проблемах с соблюдением прав человека -- МИД КНР

Пекин, 23 июня /Синьхуа/ -- Канада, США, Великобритания и некоторые другие западные страны провозгласили себя "судьями по правам человека" , при этом оставив незамеченными собственные проблемы, связанные с серьезным нарушением прав человека.

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